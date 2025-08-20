Call of Duty: Black Ops 7: Erster Blick auf die Kampagne

Gleich zu Beginn der gestrigen Opening Night Live gewährten Activision, Treyarch und Raven Software einen ersten Blick auf die Kampagne von "Call of Duty: Black Ops 7". Diesen wollen wir euch selbstverständlich nicht vorenthalten.

Her zeigt man fast zweieinhalb Minuten lang,was von der Kampagne von "Call of Duty: Black Ops 7" zu erwarten ist. So spielt diese im Jahr 2035 und etwa in Alaska oder Los Angeles. Später erklärte man noch, dass man sich storytechnisch beim zweiten und sechsten Black-Ops-Teil der Reihe orientiert. Am generellen Gameplay-Gerüst der Reihe hat man dagegen offenbar nicht wirklich gerüttelt, aber das ist ja keine Überraschung.

Zudem wurde verkündet, dass "Call of Duty: Black Ops 7" am 14. November für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und den PC erscheint. Damit wurde ein vorheriger Leak bestätigt. Bis dahin möchte man natürlich noch viele weitere Informationen zu dem Ego-Shooter unter das Videospielvolk bringen.