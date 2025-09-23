Call of Duty: Black Ops 7: Packender Trailer

Activision, Treyarch und Raven Software haben einen frischen Trailer zu "Call of Duty: Black Ops 7" veröffentlicht. Diesen solltet ihr euch nicht entgehen lassen.

Hier wird uns nämlich der Multiplayer-Aspekt von "Call of Duty: Black Ops 7" fast drei Minuten lang in bewegten Bildern und flotten Sequenzen vorgestellt. Dabei wird schnell klar, dass sich vor allem Serienfans sofort heimisch fühlen dürften. Optisch und technisch könnte es sogar einen Schritt nach vorne gegangen sein, wie einige schicke Texturen und Effekte nahelegen.

"Call of Duty: Black Ops 7" war als krönender Abschluss des Xbox Games Showcase im Juni enthüllt worden. Bei der gamescom Opening Night Live im August gab es dann einen ersten Blick auf die Kampagne und wir erfuhren den Releasetermin des Ego-Shooters.

"Call of Duty: Black Ops 7" erscheint am 14. November für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und den PC.