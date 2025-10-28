Call of Duty: Black Ops 7 - Der Replacer kehrt zurück

Der legendäre Replacer ist zurück - und dieses Mal ist er weiblich! Zum Start von "Black Ops 7 präsentiert Call of Duty" eine neue, lokale Version eines seiner kultigsten Kampagnenkonzepte: Die Berliner Künstlerin Nura schlüpft in die Rolle des Replacers. Bekannt für ihre Schlagfertigkeit, Selbstvertrauen und ungefilterten Humor tritt Nura in die Fussstapfen von Peter Stormare und verleiht der Figur neues Leben.

Der Replacer springt ein, wenn das Leben in die Quere kommt und übernimmt die täglichen Pflichten, damit Zeit für das ist, was wirklich wichtig ist: "Call of Duty" spielen. Jetzt geht die Geschichte weiter, allerdings mit einer Wendung. Nura erweckt das Konzept als Replacer in typisch deutschen Situationen zum Leben: in einem traditionellen Wohnzimmer, einem schicken Berliner Friseursalon und einer ruhigen Universitätsbibliothek. Jede Szene verwandelt alltägliche Momente in eine Comedyszene, die den typischen Humor von "Call of Duty" durch eine lokale Linse zeigt.

Die Kampagne und der Film feiern die Verbindung von Games, Musik und deutscher Alltagskultur – ein globales Konzept, das mit filmischer Inszenierung und Scharfzüngigkeit für das lokale Publikum neu interpretiert wird. "Ich liebe es, die deutsche Version des Replacers zu sein - das ist verrückt, lustig und genau mein Ding", sagt Nura. "Ich kann meinen eigenen Stil, meinen eigenen Humor und sogar meinen eigenen Kebap mitbringen.”