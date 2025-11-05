Call of Duty: Black Ops 7: Der offizielle Launchtrailer

Auch wenn der Release von "Call of Duty: Black Ops 7" erst nächste Woche ansteht, haben Activision, Treyarch und Raven Software jetzt schonmal den offiziellen Launchtrailer zu dem Ego-Shooter veröffentlicht. Diesen wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.

Hier werden wir fast eineinhalb Minuten lang auf "Call of Duty: Black Ops 7" eingestimmt. Dabei zeigt man packende Rendersequenzen aus dem Ego-Shooter und hebt nochmal einzelne Features hervor. Zudem kracht und scheppert es an allen Ecken und Enden, aber das passt ja zum Genre.

Ende Oktober wurde schon bekannt, dass der ikonische Replacer in "Call of Duty: Black Ops 7" zurückkehrt. Unsere damalige News zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Call of Duty: Blacks Ops 7" erscheint am 14. November für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und den PC.