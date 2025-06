Plattformen für Call of Duty: Black Ops 7 bekannt

"Call of Duty: Black Ops 7" war eine der grossen Überraschungen beim Xbox Games Showcase am Sonntagabend. Jetzt stehen auch die Plattformen fest, auf denen wir den Ego-Shooter spielen können.

So gibt Activision bekannt, dass "Call of Duty: Black Ops 7" für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und PC erhältlich sein wird. Auf die Switch 2 angesprochen erklärt man, dass man sich diesbezüglich verpflichtet fühlt (was wohl eine Anspielung auf den entsprechenden Vertrag von Nintendo und Microsoft aus dem Jahr 2023 ist, wonach alle "Call of Duty"-Teile ab jetzt zeitgleich auch für Nintendo-Systeme verfügbar sind und Inhaltsparität herrscht). Details dazu werden verkündet, wenn man dafür bereit ist. Mit anderen Worten könnte der Switch-Nachfolger ebenfalls damit versorgt werden, aber offiziell ist noch nichts.

Weitere Details zu "Call of Duty: Black Ops 7" wird es m Laufe des Sommers geben. Die gamescom in Köln gilt hier erfahrungsgemäss als hoher Favorit für einen möglichen Zeitpunkt. Der Release dürfte dann im Oktober anstehen.