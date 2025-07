Call of Duty: Black Ops 7: Präsentation beim Gamescom Opening Night Live Showcase

Moderator Geoff Keighley hat mittlerweile offiziell bestätigt, dass "Call of Duty: Black Ops 7" beim Gamescom Opening Night Live Showcase ausführlich präsentiert wird. Beim Vorgänger war man im letzten Jahr genauso verfahren.

Was wir genau von "Call of Duty: Black Ops 7" gezeigt bekommen, ist natürlich noch streng geheim. Im vergangenen Jahr hatte man in diesem Rahmen Material aus der Kampagne von "Call of Duty: Black Ops 6" präsentiert. Der diesjährige Gamescom Opening Night Live Showcase kann am 19. August ab 20 Uhr auf den üblichen Kanälen verfolgt werden.

Die Handlung von "Call of Duty: Black Ops 7" spielt im Jahr 2035 und folgt einem Team von Agenten unter der Leitung von David Mason, direkt nach den Ereignissen von "Call of Duty: Black Ops II". Laut Treyarch wird der Ego-Shooter eine Weiterentwicklung des Omnimovement-Systems bieten, eines neuen Bewegungssystems, das erstmals in "Call of Duty: Black Ops 6" eingeführt wurde. Es wird aber keine fortgeschrittenen Bewegungsmechaniken wie Wandspringen oder Jetpacks geben, wie sie in "Call of Duty: Black Ops III" enthalten waren. Die Kampagne spielt an mehreren neuen Schauplätzen, darunter etwa Japan und die fiktive Stadt Avalon, welche bereits in "Call of Duty: Black Ops 6" eine Rolle spielte.

"Call of Duty: Black Ops 7" ist für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und den PC in der Mache und erscheint wohl irgendwann im Oktober.