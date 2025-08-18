Releasetermin von Call of Duty: Black Ops 7 geleakt?

Momentan macht das Gerücht die Runde, dass der Erscheinungstermin von "Call of Duty: Black Ops 7" durchgesickert sein könnte. So hat ein für gewöhnlich sehr zuverlässiger Leaker diesbezüglich eine glaubhafte Angabe gemacht.

Konkret sagt der Leaker billbil-kun, das "Call of Duty: Black Ops 7" am 14. November erscheint. Activision hat sich zu diesem Thema noch nicht geäussert, aber das könnte sich im Rahmen der gamescom Opening Night Live, wo der Ego-Shooter vertreten sein wird, ja schon ändern.

Abseits davon sind handfeste Informationen zu "Call of Duty: Black Ops 7" immer noch Mangelware. Nachdem am Ende des Xbox Games Showcase im Juni ein Teaser gezeigt worden war, erfuhren wir nämlich eigentlich nur noch die Plattformen, für die der Ego-Shooter erhältlich sein wird.

"Call of Duty: Black Ops 7" ist für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und den PC in Entwicklung.