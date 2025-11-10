Call of Duty: Black Ops 7: Packender Trailer

Activision, Treyarch und Raven Software stimmen uns mit einem weiteren Trailer auf den baldigen Release von "Call of Duty: Black Ops 7" ein. Diesen solltet ihr euch nicht entgehen lassen.

Hier wird nämlich fast zwei Minuten lang die Story vor "Call of Duty: Black Ops 7" zusammengefasst, wodurch auch Neueinsteiger den optimalen Start in die Reihe bekommen sollten. Dabei gibt es einige packende In-Game-Sequenzen zu sehen, die Lust auf mehr machen.

In der vergangenen Woche wurde bereits der Launchtrailer zu "Call of Duty: Black Ops 7" veröffentlicht. Unsere News zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

"Call of Duty: Blacks Ops 7" erscheint am 14. November für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und den PC.