Call of Duty: Black Ops 7: Treyarch nimmt Optimierungen vor

Basierend auf Feedback zum Early Access, hat Treyarch bereits Änderungen an "Call of Duty: Black Ops 7" vorgenommen. Diese betreffen etwa das Matchmaking und die Stärke einiger Waffen.

So ist das Matchmaking in "Call of Duty: Black Ops 7" in der gerade stattfindenden offenen Beta nun abwechslungsreicher gestaltet worden. Ausserdem wurde die Stärke einiger Waffen, allen voran Dravec 45 und M8A1, optimiert und angepasst. Grundsätzlich ist auch das Level Cap von 20 auf 30 angehoben. Sämtliche Details zu den Änderungen können wir an dieser Stelle nachlesen.

Treyarch verspricht zudem, dass man weiter an dem Ego-Shooter schrauben und auf das Feedback der Community hören wird. Dadurch soll in erster Linie sichergestellt werden, dass zum Launch ein Produkt erscheint, dass den Wünschen der Fans entspricht.

"Call of Duty: Blacks Ops 7" erscheint am 14. November für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und den PC.