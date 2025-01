Hohe Entwicklungskosten für Call of Duty: Black Ops Cold War

Ein ausführlicher Artikel von Game File hat jetzt hohe Entwicklungskosten von "Call of Duty: Black Ops Cold War" enthüllt. Vergleiche zu anderen Titeln wurden gleichzeitig auch gezogen.

Demnach lagen die Entwicklungskosten von "Call of Duty: Black Ops Cold War" am Ende bei stolzen 700 Millionen Dollar. "Call of Duty: Modern Warfare" wurde dagegen für 640 Millionen Dollar auf die Beine gestellt. "Call of Duty: Black Ops 3" klingt mit 450 Millionen Dollar fast schon wie ein Schnäppchen.

Zum Vergleich: Die Entwicklungskosten von "The Last of Us Part II" betrugen 220 Millionen Dollar und "Horizon Zero Dawn" lag am Ende bei 212 Millionen Dollar. "Geshin Impact" sollte dagegen bis heute etwa 900 Millionen Dollar gekostet haben.

"Call of Duty: Black Ops Cold War" erschien am 13. November 2020 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und den PC.