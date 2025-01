Feiert das neue Jahr mit "Call of Duty: Mobile" Season 1 - Wings of Vengeance. Die neue Season startet mit drei neuen Spielmodi: Begebt euch auf die Parkour-Verfolgungsjagd zum Jahr der Schlange, nehmt das Ziel beim Carnival Shootout ins Visier und stürze dich im Tank Battleground ins Gefecht.

Verdient aufregende neue Inhalte im Battle Pass, wie das XM4-Sturmgewehr und die neue Fertigkeit Control Panel Operator, durch das neue System der geheimen Caches. Das Challenge HQ wurde mit einer Vielzahl von Belohnungen überarbeitet, die durch reguläres Gameplay verdient werden können, wie etwa die legendäre AK117-Lava Remix. Ausserdem führen wir einen neuen göttlichen Mythic Operator Skin für Sophia ein, die sich von rachsüchtigen Anfängen zu einem göttlichen Zustand entwickelt.

"Call of Duty: Mobile" Season 1 - Wings of Vengeance startet am 16. Januar um 1 Uhr.