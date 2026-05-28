Call of Duty: Modern Warfare 4 angekündigt

Infinity Ward und Activision haben "Call of Duty: Modern Warfare 4" offiziell angekündigt.

"Modern Warfare 4" versetzt euch in einen eskalierenden globalen Konflikt auf der koreanischen Halbinsel. Private Park, ein junger südkoreanischer Soldat, wird in eine nordkoreanische Invasion geworfen und kämpft mit seiner Einheit ums Überleben. Parallel dazu operiert Captain Price ausserhalb des Systems, dem er einst diente. Er ist auf der Jagd nach einer Waffe, die die Welt in eine Katastrophe stürzen könnte. Die Kampagne führt euch um die ganze Welt: von Schützengräben in Korea über Nahkampf in New York, Verfolgungsjagden durch Paris bis hin zu SAS-Nachteinsätzen in Mumbai.

Multiplayer: Das neue "Ballistic Authority"-System liefert das authentischste Modern Warfare-Gunplay bisher. Präzise, ohne Bloom, mit grösserer Kontrolle als je zuvor. Zum Launch stehen 12 Core-Karten sowie Kill Block bereit, ein dynamisches Trainingsgelände, das sich zwischen Runden in über 500 verschiedene Layouts neu konfiguriert.

DMZ: Der Extraktionsmodus kehrt zurück und schickt euch solo oder im Squad in ein instabiles Konfliktgebiet, in dem kein Einsatz wie der andere verläuft. Weitere Details folgen am 7. Juni.

PC: Modern Warfare 4 wurde mit besonderem Fokus auf die PC-Community entwickelt. Infinity Ward und Beenox bieten erweiterte Optionen für Performance, Bildqualität und Anpassung.

Der neue Teil erscheint am 23. Oktober 2026 auf PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC und erstmals seit über einem Jahrzehnt auch auf Nintendo Switch 2.