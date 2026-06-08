Call of Duty: Modern Warfare 4: Frisches Gameplay

Zum Abschluss des gestrigen Xbox Games Showcase zeigten Activision und Infinity Ward noch neue Gameplay-Impressionen aus "Call of Duty: Modern Warfare 4". Diese solltet ihr euch nicht entgehen lassen.

Hier wird uns nämlich fast fünfeinhalb Minuten lang gezeigt, was in diesem Jahr spielerisch von "Call of Duty: Modern Warfare 4" zu erwarten sein wird. Dabei bekommen wir unter anderem bewegte Bilder von der Kampagne des Ego-Shooters geboten. Vor allem fans der Reihe dürfen sich dabei sofort wohl führen.

Bereits letzte Woche war uns ein Blick hinter die Kulissen von "Call of Duty: Modern Warfare 4" gewährt worden. Unsere damalige News zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

"Call of Duty: Modern Warfare 4" erscheint am 23. Oktober für PS5, Xbox Series X, Switch 2 und den PC.