Call of Duty: Modern Warfare 4: Offene Beta in Aussicht

Activision hat eine offene Beta für "Call of Duty: Modern Warfare 4" angekündigt. Diese wird im August beginnen.

Demnach findet die offene Beta von "Call of Duty: Modern Warfare 4" zwischen dem 28. August und dem 1. September auf sämtlichen Plattformen statt. Noch ist unklar, welche Modi des Ego-Shooters wir in diesem Zeitraum antesten dürfen. Eine Early-Access-Beta für Vorbesteller findet dagegen schon vom 21. bis 25. August auf PS5, Xbox Series X und dem PC statt. Call of Duty: NEXT, Activisions Event mit Live-Gameplay, einer umfangreichen Präsentation des Mehrspieler-Modus und weiteren Neuankündigungen steht ebenfalls am 21. August auf dem Program.

Zum Abschluss des Xbox Games Showcase im Juni waren unter anderem bewegte Bilder aus der Kampagne von "Call of Duty: Modern Warfare 4" gezeigt worden. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Call of Duty: Modern Warfare 4" erscheint am 23. Oktober für PS5, Xbox Series X, Switch 2 und den PC.