Call of Duty: Modern Warfare 4: Blick hinter die Kulissen

Activision und Infinity Ward haben die erste "From The Ward"-Episode zu "Call of Duty: Modern Warfare 4" veröffentlciht. Diese wollen wir euch selbstverständlich nicht vorenthalten.

Hier wird uns über neun Minuten lang ein erster intimer Einblick in die Entstehung von "Call of Duty: Modern Warfare 4" geboten. Dabei zeigt man etwa die Motion-Capturing-Arbeiten und lässt natürlich auch einzelne Mitglieder des Entwicklerteams zu Worte kommen. Diese erklären dann ihre Gedanken hinter diversen Aspekten des kommenden Ego-Shooters.

"Call of Duty: Modern Warfare 4" war in der vergangenen Woche offiziell angekündigt worden. Unsere Meldung zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

"Call of Duty: Modern Warfare 4" erscheint am 23. Oktober für PS5, Xbox Series X, Switch 2 und den PC.*