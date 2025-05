Entwicklung von Call of Duty: Warzone Mobile gestoppt

Nach nur etwas mehr als einem Jahr hat Activision die Entwicklung von "Call of Duty: Warzone Mobile" jetzt für beendet erklärt. Der Grund für diese Massnahme ist einleuchtend.

So sagt man in einem offiziellen Statement, dass "Call of Duty: Warzone Mobile" es schlicht nicht geschafft hat, die Erwartungen zu erfüllen - anders als die "grossen Brüder" auf Konsole und PC. Man könne die damit verbundene Enttäuschung der Community verstehen.

Folglich wird es keine neuen Inhalte oder Updates für "Call of Duty: Warzone Mobile" geben und der Ego-Shooter kann auch schon ab heute nicht mehr bei Google Play und aus dem App Store heruntergeladen werden. Der erneute Download ist dagegen natürlich immer noch möglich.

"Call of Duty: Warzone Mobile" war seit 21. März 2024 für iOS und Android erhältlich.