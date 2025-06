Auf dem Future Games Show Summer Showcase war ein Ankündigungstrailer zu "Call of the Elder Gods" zu sehen. Bei dem Puzzle-Abenteuer von Out of the Blue Games mit Kwalee als Publisher im Rücken handelt es sich um den Nachfolger des gut bewerteten "Call of the Sea" aus dem Jahr 2020. Als Plattformen können wir uns auf PlayStation 5, Xbox Series, Switch 2 und PC einstellen.

Über Call of the Elder Gods

"Sehr geehrter Prof. Everhart,

ich entschuldige mich für den erneuten unaufgeforderten Brief, aber es gibt niemanden, an den ich mich sonst wenden könnte. Ich weiss, was für ein Artefakt Sie besitzen. Es erscheint mir seit Monaten im Traum. Ich habe dort unbeschreibliche, unerklärliche Dinge gesehen, doch wenn dieses Artefakt tatsächlich existiert, dann ist es möglich, dass auch diese Dinge existieren. Ich bitte Sie dringendst um ein Treffen. Bald. Ich sehe keine anderen Möglichkeiten mehr.

Mit freundlichen Grüssen,

Evangeline Drayton

Etwas stimmt nicht an der Miskatonic Universität. Professor Harry Everhart versucht, die Schatten an den Rändern seiner Wahrnehmung zu ignorieren, während seine Studentin Evangeline Drayton von unmöglichen Träumen über ein Artefakt geplagt wird, dass vor gut einem Jahrzehnt entdeckt wurde. Auf der Suche nach Antworten enthüllen die beiden uraltes Wissen, das noch älter ist, als sie es sich jemals vorstellen könnten.

Schockierende Geheimnisse

Die objekt- und beobachtungsbasierten Rätsel aus Call of the Sea kehren jetzt mit noch mehr Tiefgang zurück. Untersuche detailreich gerenderte Umgebungen auf Hinweise. Wechsle zwischen Harry und Evangeline hin und her, um komplexe, mehrteilige Probleme über Raum und Zeit hinweg zu lösen. Passe deinen Schwierigkeitsgrad mit aktivierbaren Hinweisen, Symbolen und Tagebucheinträgen an. Stelle dich der ultimativen Herausforderungen und lies alle übe die Welt verstreuten okkulten Bücher, um auf neue, die Realität verzerrenden Rätsel zu treffen.

Schwindelerregende Wunder

Die Reise führt Harry und Evangeline von der kerzenerleuchteten Bibliothek eines Herrenhauses in New England bis auf die roten Böden des australischen Outbacks, über gefrorene Ödlande und unerklärliche Städte, die aus der Zeit gefallen scheinen – alles mit der Unreal Engine 5 gerendert und erneut von einem Soundtrack des mehrfach ausgezeichneten Komponisten Eduardo De La Iglesia untermalt.

Ein Schatten aus der Zeit

Folge Harry Everhart und Evangeline Drayton auf ihrer Suche nach der Wahrheit und ihren verschwundenen Liebsten und triff hautnah auf Wesen jenseits der Vorstellungskraft. Inspiriert von H.P. Lovecrafts „Der Schatten aus der Zeit“ bietet Call of the Elder Gods eine vollständig vertonte Geschichte über Verlust, Familie und Verstand, erneut mit Hilfe der Synchronsprecher Yuri Lowenthal (Spider-Man, Arcane, Final Fantasy VII Rebirth) und Cissy Jones (Firewatch, Starfield, Baldur’s Gate III)."