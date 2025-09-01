Call of the Sea auch für Switch

Entwickler Out of the Blue Games hat eine Switch-Portierung von "Call of the Sea" in Aussicht gestellt. Auf deren Veröffentlichung müssen wir auch gar nicht lange warten.

Demnach ist "Call of the Sea" schon ab 9. September auch für Nintendos Hybridkonsole verfügbar. Ein Trailer stellt uns die Umsetzung jetzt schon 52 Sekunden lang in bewegten Bildern vor. Dabei wird uns hauptsächlich die Spielwelt in atmosphärischen Sequenzen gezeigt.

Gerüchte über eine Switch-Umsetzung von "Call of the Sea" gab es übrigens schon lange. Bereits im Mai 2021 war nämlich eine entsprechende Alterseinstufung in Taiwan gesichtet worden. Unsere damalige Meldung zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

"Call of the Sea" ist schon für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Meta Quest 2 und den PC erhältlich.