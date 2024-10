Call of the Wild: The Angler: Japan Reserve DLC

Expansive Worlds kündigt heute den nächsten DLC für das Open-World-Angelspiel "Call of the Wild: The Angler" an: Das "Japan Reserve!"

Ihr erlebt die unberührte natürliche Schönheit des Kamuibetsu-Nationalparks in Hokkaido, einem wahren Angelparadies mit 15 brandneuen und einzigartigen Fischarten, darunter der Wilde Koi und der Keta-Lachs. Ihr nehmt neue Missionen und Herausforderungen an, um aufregende Belohnungen zu erhalten und erfahrt in einer neuen Handlung mehr über die Geschichte Kamuibetsus.