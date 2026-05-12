Call to Arms: Panzer Elite: Grosses Update

Das Schlachtfeld entwickelt sich weiter: "Call to Arms: Panzer Elite" erhÃ¤lt heute ein umfangreiches neues Content-Update. Mit dabei sind das brandneue Field HQ System, die neue Kampagnenmission "St. BarthÃ©lemy", Verbesserungen bei KI und Sichtlinien sowie die ersten grundlegenden Schritte hin zu einer umfassenden Ãœberarbeitung des Schadens- und Ballistiksystems. Das Update wird noch heute live gehen!

Das neue Field-HQ-System wurde direkt auf Basis des Community-Feedbacks entwickelt â€“ insbesondere von Koop-Spielern. Es sorgt dafÃ¼r, dass Kommandanten lÃ¤nger im Gefecht bleiben kÃ¶nnen, indem zerstÃ¶rte Fahrzeuge wÃ¤hrend laufender Missionen neu eingesetzt und VerstÃ¤rkungen angefordert werden kÃ¶nnen. Spieler verdienen wÃ¤hrend des Gefechts VerstÃ¤rkungspunkte und entscheiden selbst strategisch, wann und wie sie diese einsetzen, um den Druck auf den Gegner aufrechtzuerhalten. Punkte verdienen durch:

Taktische AbschÃ¼sse und SpezialzerstÃ¶rungen wie Ammo-Rack- oder Treibstofftank-Explosionen

Killstreaks, AbschÃ¼sse auf grosse Distanz und UnterstÃ¼tzungen

Die ZerstÃ¶rung stÃ¤rkerer Fahrzeuge mit unterlegenen Panzern

Das Gefangennehmen von Kriegsgefangenen und das Abschliessen von Missionszielen

Missionsmedaillen & Anerkennung

ZusÃ¤tzlich fÃ¼hrt das Update ein neues Missionsmedaillen-System ein. Missionspunkte werden nun direkt in MedaillenrÃ¤nge umgewandelt â€“ je besser die Leistung auf dem Schlachtfeld, desto hÃ¶her die Auszeichnung. Verdiente Medaillen bleiben dauerhaft im Hangar sichtbar und werden ausserdem auf den Ã¼berarbeiteten Missionsabschlussbildschirmen prÃ¤sentiert.

Neue Kampagnenmission: "St. BarthÃ©lemy"

Die neue Mission spielt wÃ¤hrend der Operation LÃ¼ttich. Spieler greifen unter dem Schutz der Dunkelheit den strategisch wichtigen Bahnhof nahe L'abbaye Blanche an. Da die alliierte LuftunterstÃ¼tzung aufgrund schlechter Sicht vorÃ¼bergehend ausfÃ¤llt, erwartet Spieler intensive Nahkampfgefechte, bei denen sich hinter jedem Schatten feindliche Panzer verbergen kÃ¶nnten.

Verbesserungen bei KI & Sichtlinien durch Vegetation

Dichte Vegetation und BÃ¼sche blockieren nun korrekt die Sichtlinien der KI. Gegner kÃ¶nnen Spieler dadurch nicht lÃ¤nger unrealistisch durch schwere Deckung hindurch entdecken oder beschiessen. ZusÃ¤tzlich wurden Zielauswahl und Bewegungsverhalten der KI Ã¼berarbeitet, um Gefechte natÃ¼rlicher und gleichzeitig herausfordernder zu gestalten.