CALX: Neues Video & Demo

Das italienische Studio True Colors und der französische Publisher Dear Villagers haben während des Future Games Show Spring Showcase angekündigt, dass "CALX", ein atmosphärisches 3D-Action-Adventure, am 4. Juni 2026 für PC und später im Jahr 2026 für PlayStation 5, Xbox Series und Nintendo Switch Konsolen erscheinen wird. Eine Demo ist ab sofort auf Steam für euch verfügbar.

In "CALX" werdet ihr den beschaulichen, von Moebius inspirierten Planeten Syro auf einer einsamen Reise erkunden, um ihn von einer mysteriösen, wachsenden Verderbnis zu befreien, die als WARP bekannt ist. Ihr werdet durch weite, farbenfrohe Landschaften aus Kristallformationen und antiken Ruinen reisen, Spuren einer längst vergangenen Zivilisation entdecken und gegen die Kräfte zurückschlagen, die Syro umgestaltet haben.

Von der Action bis zur Erkundung ist Bewegung zentral für "CALX". Ihr werdet eure Bewegungsfähigkeiten im Laufe des Spiels verbessern, um eure Fähigkeiten in Kämpfen zu steigern sowie herausragende Freskenlandschaften aufzudecken, die Syros vielfältige Umgebungen und mysteriöse Vergangenheit hervorheben.