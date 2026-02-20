CALX vorgestellt

Publisher Dear Villagers und Entwickler True Colors haben "CALX" für PS5, Xbox Series X, Switch und den PC angekündigt. Einen ersten Trailer zu dem Projekt hatte man ebenfalls im Gepäck.

Bei "CALX" handelt es sich um ein atmosphärisches Action-Adventure, das auf dem Planeten Syro spielt und visionäre Sci-Fi-Kunst mit intensiver Musik verbindet. Wir erkunden darin weite Landschaften voller kristalliner Bauwerke und alter Technologie, enthüllen Geheimnisse und entdecken verborgene Pfade, indem wir frische Fähigkeiten wie etwa Doppelsprung, Luftsprint, Schweben und Greifhaken einsetzen.

Die Kämpfe kombinieren dabei Nah- und Fernangriffe, wobei perfektes Ausweichen taktische Vorteile bietet. Die Umgebung erzählt zudem die Geschichte der Quoths-Zivilisation, während der Gefährte AFX stärker wird. Die Welt reagiert auch auf Bewegung, Rätsel erscheinen durch Erkundung, und gesammelte Verbesserungen erweitern Kampf- und Bewegungsfertigkeiten. "CALX" bietet insgesamt ein gleichwertiges Verhältnis von stillen Momenten und actionreichen Sequenzen und erstreckt sich über rund zehn bis 15 Stunden Spielzeit.

"CALX" hat noch keinen Releasetermin. Eine spielbare Demo für den PC ist bereits verfügbar.