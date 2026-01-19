Entlassungen bei Camouflaj

Wie mehrere Quellen berichten, ist es auch bei Camouflaj zu Entlassungen gekommen. Dieser Schritt geht auf die jüngsten Umstrukturierungen bei Meta zurück.

Der genaue Umfang des Stellenabbaus bei Camouflaj ist dagegen noch unklar. Betroffen sind aber auch leitende Funktionen, darunter etwa der Director Ryan Payton sowie Produzent Matt Walker. Hinweise aus diversen sozialen Netzwerken belegen zudem den Abgang zahlreicher Teammitglieder.

Laut den momentan vorliegenden Informationen wurde das Entwickler-Team weitgehend aufgelöst. Weniger als zehn Entwickler arbeiten demnach aktuell noch weiter, eine Studioleitung existiert aber nicht mehr. Die Kürzungen stehen nicht im Zusammenhang mit der Leistung von "Batman: Arkham Shadow", denn das hat interne Vorgaben übertroffen.

Camouflaj wurde im September 2011 gegründet.