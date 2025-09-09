Candy Rangers angekündigt

Publisher JanduSoft und Entwickler Mechano stellen uns "Candy Rangers" für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch und den PC vor. Einen ersten Trailer bekommen wir natürlich gleichzeitig auch gezeigt.

Hier wird uns "Candy Rangers" über eine Minute lang in ausgesprochen bunten Bildern vorgestellt. Dabei hebt an vor allem das spielerische Grundgerüst hervor.

Konzeptionell verbindet "Candy Rangers" klassische On-Rails-Shooter-Action mit einer unkonventionellen Steuerung, bei der vier Figuren gleichzeitig koordiniert werden müssen. Die Vierlinge Candy, Mint, Lemon und Plum treten darin als Ranger an, um feindliche Kreaturen abzuwehren, welche die Umwelt einer Stadt bedrohen.

Jeder Charakter besitzt dabei eine individuelle Schussrichtung, was taktisches Umschalten erfordert. Gegner erscheinen dazu in Wellen und fordern schnelle Reaktionen. Der Titel bietet mehrere Welten, zahlreiche sammelbare Objekte sowie Mehrsprachigkeit und konzentriert sich ausserdem auf ein Einzelspieler-Erlebnis.

"Candy Rangers" wird am 2. Oktober veröffentlicht.