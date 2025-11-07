Canyons: Erneuter Reveal

Ursprünglich 2024 vorgestellt, präsentiert sich "Canyons" nun in neuem Gewand. Wie Publisher HypeTrain Digital und das Entwicklerstudio hinter "Breathedge" RedRuins Software in einem 30-sekündigen 'Re-Reveal Teaser' zeigen, wurde das Gameplay definiert und der Fokus auf kooperatives PvE gefestigt. Hier gibt es einen frischen Blick auf den Third-Person-Action-Shooter mit prozedural generierter Welt, der zu einem noch unbekannten Zeitpunkt für PC und PlayStation 5 erscheinen soll, sowie den Trailer von 'damals':

Über Canyons

"Canyons ist ein kooperatives PvE-Abenteuer, das in einer prozedural generierten Welt spielt – voller Erwachter Kreaturen, fanatischer Irrer und anderer angenehmer Überraschungen. Spiele allein oder bilde ein Team aus bis zu vier Kreuzrittern. Rüste dich mit heiligen Relikten aus, schliesse Blutpakten mit jenseitigen Mächten, lege Vorräte an und zieh hinaus, um die Canyons an Bord riesiger Crawler zu erobern.

DER ORDEN DES DOPPELTEN KREUZES

Eine Welt, einst voller Wasser, Leben und fortschreitender Technologie, ist den Erwachten zum Opfer gefallen – einer Verschmelzung von Lebendigem und Leblosem. Niemand weiss, woher sie kamen, doch ihre Macht wächst unaufhaltsam. Aus den Ruinen der alten Welt erhob sich eine neue Kraft: der Orden des Doppelten Kreuzes. Bewaffnet mit unerschütterlichem Glauben und den Reliquien der Vergangenheit lernten seine Kreuzritter, Heilige Blutpakten mit mächtigen Erwachten zu schliessen und ihre geheimnisvolle Macht zu bändigen. Nun liegt das Schicksal der Welt in den Händen der Krieger des Ordens – und ihrer Verbündeten.

DIE CANYONS

Willkommen in einem Land endloser Stürme, brennender Sonne, abscheulicher Kreaturen und von Ketzerei verzehrter Menschen. Hier ist jeder willkommen – besonders, wenn er gut schmeckt. Sammle deine Gefährten, lade deinen Crawler mit Vorräten und zieh hinaus, um diese verdammten Canyons zu erobern, zu retten, aufzubauen oder niederzubrennen. Wirst du alles riskieren – für den Glauben, den Ruhm oder die Beute? Oder kehrst du um, wenn alles zusammenbricht? Die Wahl liegt bei dir. Es gibt hier keine richtigen Wege, nur harte Entscheidungen. Erkunde eine prozedural generierte Welt, reich an handgefertigten Details und einzigartigen Ereignissen, die jede Expedition lebendig werden lassen.

DAS HEILIGE REFUGIUM

Egal, wie tapfer du bist – irgendwann musst auch du nach Hause zurückkehren. Das Heilige Refugium, ein Geschenk des Kardinals höchstpersönlich, wird zum Zufluchtsort für dich und deine treuen Gefolgsleute. Richte Werkstätten, Unterkünfte und Verteidigungsanlagen ein, um neue Siedler anzulocken, die dem Orden beitreten wollen. Baue eine Werft für neue Crawler, Garagen für Reparaturen und Aufrüstungen, eine Waffenkammer oder sogar eine Kantine, in der Eintopf aus Erwachten serviert wird. Errichte Einrichtungen für Händler, Mediziner und Handwerker – und sorge gut für den Schutz deines Refugiums, denn auf fremdes Gut lauern immer Begehrliche.

DIE MANNSCHAFT

Im rauen Land der Canyons reichen Glaube und Gewehr allein nicht zum Überleben. Selbst der stärkste Krieger des Doppelten Kreuzes weiss, dass wahre Stärke in den Kameraden liegt. Schliesse dich mit anderen Kreuzrittern zusammen, schmiede Pakte mit den Erwachten und bilde Allianzen mit Fraktionen im Ödland, um gemeinsam stärker zu werden. Entwickle deine persönlichen Fähigkeiten weiter und meistere Dutzende von Berufen – jeder davon verbessert deinen Charakter auf einzigartige Weise und eröffnet neue Wege zum Überleben.

Auch wenn du Horden von Feinden niederstreckst, vergiss deine Moral nicht. Die Canyons sind ein grausamer Ort, der dich zu schwierigen Entscheidungen zwingt. Was wirst du mit einem Überlebenden tun, der vor Durst stirbt? Gibst du ihm Wasser, bringst du ihn in dein Refugium, bestehst du ihn, überlässt du ihn den Erwachten – oder isst du ihn selbst? Entscheide selbst. Doch vergiss nicht: Jede Tat hat ihre Konsequenzen."