Capes hat ein Release-Datum

Entwickler Spitfire Interactive und Publisher Daedalic Entertainment gaben heute das Veröffentlichungsdatum für das mit Spannung erwartete rundenbasierte Superhelden-Taktikspiel "Capes" bekannt. Der Kampf um King City beginnt am 29. Mai.

Spitfire Interactive ist ein australisches Indie-Studio, das von Branchenveteranen gegründet wurde und mit "Capes" sein Debüt gibt. Einer dieser Veteranen ist Morgan Jaffit, der sich als kreativer Kopf hinter Kultklassikern wie "Freedom Force" (2002) und "Teen Titans" (2006) bereits einen Namen machte und jetzt als Autor die Story von Capes geschrieben hat. Während die Story an berühmte Comicserien, wie "X-Men Days of Future Past", "Astro City" oder "Watchmen" angelehnt ist, nimmt sich Capes in Sachen Gameplay die modernen Ikonen, wie "XCOM" und "Into the Breach" zum Vorbild.

Die Superschurken haben gewonnen. Jetzt, 20 Jahre später, herrschen sie als der Konzern mit eiserner Hand über King City und haben eine Welt erschaffen, in der Menschen mit Superkräften verhaftet und aus dem Verkehr gezogen werden. Unter der Leitung von Doctrine, einem der letzten überlebenden alten Helden, gründet ihr eine bunt zusammengewürfelte Truppe junger Heldinnen und Helden, um King City aus dem Knebelgriff des Konzerns zu befreien. Euer Talent wird zeigen, ob die heranwachsenden Spandexträger stark genug sind, um die Hüter des Friedens zu werden, die King City braucht.

Rekrutiert aufstrebende Helden in euer Team, erlebt eine herausfordernde Kampagne mit zahllosen handgefertigten Missionen, oder trainiert eure Nachwuchsrecken in optionalen Patrouillenmissionen, in denen ihr zudem mehr über ihre Vergangenheit erfahrt.

"Capes" erscheint für PC, Nintendo Switch, PlayStation 4/5, Xbox One und Xbox Series X|S.