Capcom Fighting Collection 2: Vierter Spotlight-Trailer

Capcom hat inzwischen den vierten Spotlight-Trailer zur "Capcom Fighting Collection 2" veröffentlicht. Diesen solltet ihr euch unbedingt zu Gemüte führen.

Hier werden uns nämlich bewegte Bilder von "Capcom vs. SNK Millennium Fight 2000 Pro" und "Capcom vs. SNK 2: Mark of the Millennium 2001" aus der "Capcom Fighting Collection 2" geboten. Neben einer gehörigen Portion Pixel-Nostalgie werden dabei fast zwei Minuten lang auch die zentralen Features der beiden Prügler betont.

Die "Capcom Fighting Collection 2" bietet folgende Prügelspiele:

Capcom vs. SNK: Millennium Fight 2000 Pro

Capcom vs. SNK 2: Mark of the Millennium 2001

Capcom Fighting Evolution

Street Fighter Alpha 3 UPPER

Project Justice

Power Stone

Power Stone 2

Plasma Sword: Nightmare of Bilstein

Dabei sind nicht nur die Titel enthalten, sondern auch diverse Modifikationen. Beispielsweise können wir zusätzliche Filter einstellen, die das Spiel wie auf einem Röhrenfernseher erscheinen lassen. Für Fans gibt es zudem auch Art Galleries und alle Titel sind online spielbar.

Die "Capcom Fighting Collection 2" erscheint am 16. Mai für PS4, Xbox One, Switch und den PC.