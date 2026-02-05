Captain Tsubasa II: World Fighters angekündigt

Bandai Namco kündigt mit "Captain Tsubasa 2: World Fighters" die Fortsetzung von Tsubasas Abenteuern an. Das Spiel erscheint 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch und PC.

"Captain Tsubasa 2: World Fighters" begleitet ihr Tsubasa mit eurem selbst erstellten Charakter auf seinem Weg zum Sieg. Dabei schliesst ihr Freundschaften und tretet gegen neue Herausforderer an, um den Pokal nach Hause zu bringen.

Das Spiel umfasst 22 Nationalmannschaften, über 110 spielbare Charaktere sowie mehr als 150 verschiedene animierte Spezialaktionen und bietet damit sowohl mehr Teams als auch mehr Charaktere als sein Vorgänger. Herausforderer aus aller Welt – darunter Mannschaften, die im ersten Teil nicht dabei waren, sowie ganz neue Teams und Charaktere – treffen in sorgfältig animierten Matches aufeinander.

Auf dem Spielfeld wird es noch mehr Action geben. Mit den neuen Superaktionen können Spielende das Geschehen dominieren, indem sie mit ihren Spezialfertigkeiten passen, dribbeln, tackeln oder blocken. Dank eines neuen Systems, dass Torwart und -schütze gegeneinander antreten lässt, wird das Abwehren von Torschüssen taktischer. So können beeindruckende Superschüsse und Abwehrmanöver von Charakteren aus der Serie erlebt und abgewendet werden.