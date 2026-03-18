Captain Tsubasa II: World Fighters - Der System-Trailer

Während Tsubasa und seine Rivalen ihrer nächsten Herausforderung entgegenstürmen, enthüllt Bandai Namco mit dem neuen System-Trailer zu "Captain Tsubasa 2: World Fighters" das vollständig weiterentwickelte Fussball-Kampfsystem.

Der Trailer zeigt die volle Intensität der Zusammenstösse auf dem Platz, bei denen polierte Action, strategische Tiefe und spektakuläre Superaktionen in einem der Serie würdigen Showdown aufeinandertreffen. Im Spiel warten verfeinerte Basis-Aktionen, intuitives Dribbeln, Tackling-Angriffe und ein komplett überarbeitetes, ausdauerbasiertes Paraden-System, das jeden Torschuss zu einem strategischen Duell werden lässt.

Ihr könnt eure Schüsse aufladen, die Verteidigung des Torwarts brechen und beeindruckende, charakterspezifische Spezialaktionen abfeuern. Dabei führt das Spiel verschiedene wichtige, neue Systeme ein:

Maximal-Aktionen: Riskante, dafür lohnende kraftvolle Techniken, die sowohl in offensiven als auch defensiven Aufeinandertreffen dominieren.

Riskante, dafür lohnende kraftvolle Techniken, die sowohl in offensiven als auch defensiven Aufeinandertreffen dominieren. Superaktionen: Charakterspezifische Fähigkeiten für Stürmer, Mittelfeldspieler und Verteidiger, darunter Superschüsse, Superpässe, Super-Dribblings und Super-Tacklings.

Charakterspezifische Fähigkeiten für Stürmer, Mittelfeldspieler und Verteidiger, darunter Superschüsse, Superpässe, Super-Dribblings und Super-Tacklings. Kettensystem: Verkette Dribblings, Pässe und Superaktionen, um an Schusskraft und Auflade-Geschwindigkeit zu gewinnen.

Verkette Dribblings, Pässe und Superaktionen, um an Schusskraft und Auflade-Geschwindigkeit zu gewinnen. Torwart-Taktik: Sechs direktionale Schuss-Vorhersagen, ausdauerbasierte Duelle und Bruch-Mechaniken, die die Ausdauer des Torwarts permanent reduzieren.

Sechs direktionale Schuss-Vorhersagen, ausdauerbasierte Duelle und Bruch-Mechaniken, die die Ausdauer des Torwarts permanent reduzieren. Wunderaktionen: Seltene und dramatische Comeback-Momente, die den Spielverlauf umkehren können, und den unberechenbaren Geist des Originals weiterführen.

Zwischen spektakulären Volleyschüssen und Glanzparaden in letzter Sekunde ist jede Partie ein Kampf aus Reflexen, Strategie und reiner Leidenschaft. Fans werden gegen legendäre Rivalen aus aller Welt antreten, um ihren Platz in der ultimativen Meisterschaft zu erringen.

"Captain Tsubasa 2: World Fighters" erscheint 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch und PC.