Captain Tsubasa II: World Fighters erscheint im August

Publisher Bandai Namco und Entwickler Tamsoft haben den Releasetermin von "Captain Tsubasa II: World Fighters" bekanntgegeben. Demnach müssen wir uns diesbezüglich noch bis August gedulden.

So wird "Captain Tsubasa II: World Fighters" ab 28. Auguste erhältlich sein. Als Plattformen werden PS5, Xbox Series X, Switch und der PC angegeben und weitere Umsetzungen, etwa für Switch 2, sind offenbar nicht angedacht. Unterschiede zwischen den einzelnen Versionen bestehen wohl ebenfalls nicht.

Begleitend bekommen wir einen ausführlichen neuen Trailer zu "Captain Tsubasa II: World Fighters" gezeigt. Dieser bringt uns fast sechs Minuten lang die Story näher.

"Captain Tsubasa II: World Fighters" war im Februar enthüllt worden.