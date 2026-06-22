Captain Tsubasa II: World Fighters: Umfangreicher Gameplay-Trailer

Publisher Bandai Namco und Entwickler Tamsoft versorgen uns mit einem neuen Gameplay-Trailer zu "Captain Tsubasa II: World Fighters". Diesen solltet ihr euch nicht entgehen lassen.

Hier wird uns nämlich über 15 Minuten lang gezeigt, was spielerisch von "Captain Tsubasa II: World Fighters" zu erwarten sein wird. Konkret bekommen wir das Match zwischen "Japan Youth" und "Thailand Youth" zu sehen. Ein dazu passender Soundtrack sorgt für zusätzliche Dramatik.

Erst vorletzte Woche demonstrierte uns ein Trailer den Weg zu Ruhm und Ehre in "Captain Tsubasa II: World Fighters". Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Captain Tsubasa II: World Fighters" erscheint am 28. August für PS5, Xbox Series X, Switch und PC.