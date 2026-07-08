Captain Tsubasa II: World Fighters: Neuer Trailer

Publisher Bandai Namco und Entwickler Tamsoft haben einen weiteren Trailer zu "Captain Tsubasa II: World Fighters" ins Netz gestellt. Diesen solltet ihr euch unbedingt zu Gemüte führen.

Hier werden uns nämlich über sieben Minuten lang die einzelnen Modi von "Captain Tsubasa II: World Fighters" nähergebracht. So bekommen wir, untermalt von passenden In-Game-Sequenzen, Single-Player, Versus, Practice und Collection ausführlich zu sehen. Eine Kostprobe aus dem Soundtrack gibt es obendrauf.

Erst im Juni war ein umfangreicher Gameplay-Trailer zu "Captain Tsubasa II: World Fighters" veröffentlicht worden. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Captain Tsubasa II: World Fighters" erscheint am 28. August für PS5, Xbox Series X, Switch und PC.