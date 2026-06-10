Captain Tsubasa 2: World Fighters: Neuer Trailer

Bandai Namco Entertainment Europe veröffentlicht heute den neuen Trailer Battle of the Strongest zu "Captain Tsubasa 2: World Fighters". Dieser ist eine mitreissende Hommage an den Fussball, an Entschlossenheit und an das Streben nach Grösse auf der internationalen Bühne.

Mit einer Kombination aus dynamischen Bildern, intensiver Action und einer spannenden Erzählung rückt der Trailer die japanische Nationalmannschaft ins Rampenlicht und begleitet ihren Aufstieg, während sie sich darauf vorbereitet, bei der Weltjugendmeisterschaft gegen die Weltelite anzutreten. Vereint durch ein gemeinsames Ziel verkörpert das Team den Geist der Teamarbeit und des kollektiven Ehrgeizes, die den Weg zum internationalen Ruhm prägen.

Der Trailer zeigt neben verschiedenen anderen Nationalmannschaften auch die Grösse des globalen Wettbewerbs und verdeutlicht die Vielfalt der Gegner, die zwischen Japan und dem Sieg stehen. Mit vom Anime inspirierten Bildern, rasanten Sequenzen und den besonderen Techniken, die Captain Tsubasa seit Generationen prägen, zeigt der Trailer den stetigen Fortschritt der japanischen Mannschaft, während sie sich erbitterten Rivalen stellt und auf ihr oberstes Ziel zusteuert: der Weltmeistertitel.

Von Rivalitäten bis hin zu Momenten der Einheit und Entschlossenheit – jeder Schritt läuft auf den Showdown hinaus, in dem sich entscheidet, wer auf der Weltbühne der Stärkste ist.

"Captain Tsubasa 2: World Fighters" erscheint am 28. August 2026 für PlayStation 5, Xbox Series XIS, Nintendo Switch und PC.