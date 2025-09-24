Captain Wayne: Vacation Desperation erscheint im November

Publisher Silver Lining Interactive und Entwicklerstudio Ciaran Games kündigen den Release von "Captain Wayne: Vacation Desperation" für 25. November an. Den rasanten und verrückten Retro Shooter um den 'Captain mit einer Schritflinte als Arm' können wir dann auf dem PC zocken. Hier seht ihr den Trailer und lest die amüsante Beschreibung des Publishers.

Über Captain Wayne: Vacation Desperation

LICHTET DEN ANKER!

"Euch erwartet ein aufwändig handgezeichnetes und actiongeladenes Epos , inspiriert von FPS-Klassikern!

, inspiriert von FPS-Klassikern! Macht euch die verheerenden Waffen in Waynes Arsenal zunutze und sorgt für maximale Zerstörung!

zunutze und sorgt für maximale Zerstörung! Erkundet acht riesige Gebiete auf der gefährlichen Orca-Insel!

auf der gefährlichen Orca-Insel! HALB CARTOON, HALB SPIEL! Begleitet Captain Wayne im KAMPAGNENMODUS auf seiner abenteuerlichen Reise und freut euch auf Massenweise animierter Cutscenes.

Begleitet Captain Wayne im KAMPAGNENMODUS auf seiner abenteuerlichen Reise und freut euch auf Geniet einen erstklassigen Soundtrack , der AGGRESSION und CHAOS schürt!

, der AGGRESSION und CHAOS schürt! Greift im ENDLOSMODUS nach dem Gold – wie lange könnt ihr dem Ansturm standhalten?

WERDET ZUM CAPTAIN!!!

Der grellpink gekleidete, Fisch mampfende und Zigarren paffende Captain Wayne lässt nichts zwischen sich und seiner Mission kommen, jedes reiche Arschloch der Welt auszurauben und zu demütigen.

Als Wayne in einem schrecklichen Kampf mit dem legendären Vampirwal seinen Arm verlor, ersetzte er ihn mit seiner Schrotflinte Des Captains treue Büchse und segelte fortan in bester Gesellschaft mit seinem Schiff, der Salty, über die siebeneinhalb Weltmeere.

Ein unerwartetes Stelldichein mit einer Gruppe gemeiner Söldner hat Wayne sein Schiff gekostet. Nun ist er auf der Orca-Insel gestrandet und macht das, was er am besten kann: Jeden einzelnen Verantwortlichen vor das jüngste Gericht stellen.

Ausgerüstet mit einer doppelläufigen Schrotflinte, haufenweise Sprengkörpern und ganz mieser Laune müsst ihr euch den Killer Whales, der skrupellosesten Söldnerbande der siebeneinhalb Weltmeere, stellen.

HABT IHR DAS ZEUG ZUM CAPTAIN? Finden wir’s heraus.

ENTFESSELT WAYNES ZORN!!!

Mäht Gegner mit eurem doppelläufigen Schrotflintenarm nieder, verteilt ihre Einzelteile mit euren teuflischen Kettenpistolenfingern in der Gegend, schmeisst eine Flasche eures explosiven Bummgebräus, entfesselt die Macht des Donners mit euren Händen oder PRÜGELT EINFACH AUF ALLES EIN, BIS ES MATSCH IST!

WORAUF WARTET IHR NOCH? Diese Bastarde von den Killer Whales schlachten sich nicht von selbst ab! Zeit, den Reichen zu nehmen und dem Badass zu geben."