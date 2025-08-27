Captured auch für Konsole

Publisher Perp Games und Entwickler Puck Games haben Konsolenfassungen von "Captured" angekündigt. Wir haben sämtliche Informationen dazu für euch zusammengetragen und beginnen mit dem offiziellen Trailer.

Hier stimmt man uns knapp eine Minute lang auf "Captured" für PS5 und Xbox Series X ein. Die schaurigen Sequenzen im Found-Footage-Stil legen nah, dass hier vor allem Genrefans voll auf ihre Kosten kommen sollten. Ob Unterschiede zwischen den beiden Fassungen bestehen werden, ist dagegen noch unklar, aber eigentlich eher nicht anzunehmen.

Dafür gibt es bereits definitive Releasetermine. So wird "Captured" am 12. September für PS5 und am 7. Oktober für Xbox Series X erhältlich sein. Der PC wurde ja schon am 15. Oktober 2024 mit dem stimmigen Horrortitel versorgt.