Gameplay-Trailer zu Caravan SandWitch präsentiert

Auf der Wholesome Direct hat Publisher Dear Villagers das "narrative Erkundungsabenteuer“ "Caravan SandWitch" des Entwicklerstudios Studio Plane Toast vorgestellt. Das durchaus an das Game "Sable" aus dem Jahr 2021 erinnernde Abenteuer kann auf dem PC ausprobiert werden. Darüber hinaus soll es auch für PlayStation 5 und NIntendo Switch erscheinen.

Über Caravan SandWitch

"In Caravan SandWitch begibst du dich in einer Sci-Fi-Welt, die der Provence ähnelt, auf eine Reise, die von einem Geheimnis um deine verschwundene Schwester angetrieben wird und sich mit jedem deiner Schritte entfaltet.

Interagiere mit anderen Gemeinschaften auf Cigalo, hilf ihnen bei ihren Aufgaben und triff neue Personen auf deinem Weg. Nimm dir Zeit, die Welt zu erkunden, sei es mit deinem Wohnmobil oder zu Fuss.

Das Leben ist einfach: keine Kämpfe, kein Tod, kein Timer, nur du, dein Wohnmobil und die Welt.

Erkunde eine Provence-ähnliche Welt

Ausgestattet mit deinem Wohnmobil und einer Anzahl notwendiger Werkzeuge, begibst du dich auf die Mission, deine verschwundene Schwester zu finden. Verbessere dein Wohnmobil während deines Abenteuers und deiner Erkundungen, um neue Wege und Ruinen zu erschliessen. Vom Navigieren durch tückisches Terrain zum Entdecken altertümlicher Ruinen bringt dich jeder Schritt auf deiner Reise der Wahrheit um das Verschwinden deiner Schwester näher.

Eine hoffnungsvolle Postapokalypse

Von einem grünen Planeten zu einer Wüstenlandschaft aufgrund menschlicher Aktivitäten und Übernutzung; entdecke auf Cigalo während deines Roadtrips den Einfluss der Menschheit und ihrer Bevölkerung. Triff die Reinetos, eine alte indigene Spezies, die Roboter, die nach der Ausbeutung des Planeten zurückgelassen wurden, die Menschen, die geblieben sind, nachdem alle auf einen anderen Planeten aufgebrochen sind, und die mysteriöse SandWitch. Sie alle leben friedlich auf Cigalo und helfen einander in dieser unwirtlichen Umgebung.

Triff eine diverse Besetzung von Figuren

Während du mit den diversen Figuren interagierst, die du auf deinem Weg triffst, wirst du verstehen, dass deine Gemeinschaft dein Zuhause ist. Hilf allen und steuere deinen Teil zum Bauwerk bei, das es allen erlaubt, in Harmonie zu leben, inmitten einer Umgebung, die wegen Übernutzung allen Zivilisationen gegenüber feindselig ist.

Ein Spiel, das für Alle entwickelt wurde

Plane Toast hat der Entwicklung eines Spiels, in dem sich alle zugehörig fühlen, grösste Wichtigkeit gegeben, und ihre Vision einer Welt zum Leben erweckt, in der Gemeinschaften einander helfen, um die Auswirkungen auf die Umwelt in unserer Welt zu bewältigen. Caravan SandWitch ist mit einem inkludierenden Drehbuch geschrieben, das eine tatsächliche Gemeinschaft mit ihren Menschen und deren Repräsentation darstellt.

Optionen für Barrierefreiheit sind verfügbar."