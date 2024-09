Caravan SandWitch - Launch-Trailer

Studio Plane Toast gibt bekannt, dass das gemütliche, halboffene Erkundungsabenteuer "Caravan SandWitch" heute für PC, PS5 und Nintendo Switch erschienen ist. Unseren Test zum Spiel findet ihr im Artikelbereich.

Der Titel versetzt den Spieler in eine Sci-Fi-Welt im Provence-Stil, angetrieben von einem Geheimnis um Ihre verschwundene Schwester, das sich mit jedem Schritt, den Sie machen, entfaltet. Die Spieler durchqueren in ihrem sich entwickelnden Van eine üppige Landschaft, interagieren mit verschiedenen Bewohnern und decken die Geheimnisse von Cigalo auf. Mit einem Schwerpunkt auf Inklusivität und Umweltthemen ist das Leben in "Caravan Sandwitch" einfach: kein Kampf, kein Tod, kein Timer, nur Sie, Ihr Van und die Welt.