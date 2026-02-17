Card Corner vorgestellt

Der Wiesbadener Indie-Publisher Assemble Entertainment kündigt zusammen mit dem Schweizer Entwicklerstudio Conradical Games den poker-inspirierten Idle-Deckbuilder "Card Corner" an. Dessen Releasetermin ist gar nicht weit entfernt.

Bei "Card Corner" handelt es sich um einen entspannten Deckbuilder mit Idle- und Incremental-Systemen, welcher sich bewusst unaufdringlich verhält: Das Spiel läuft nämlich in einem kleinen, frei skalierbaren Fenster in der Ecke deines Bildschirms weiter, während du arbeitest, surfst oder andere Games spielst. Pokerhände werden dabei automatisch über Zeit gezogen, generieren Chips und treiben die langfristige Progression voran. Wer will, greift jederzeit aktiv ein: Karten upgraden, Deck-Mods freischalten, Loot einsammeln und synergetische Builds bauen – alles ist ganz nach dem eigenen Tempo möglich.

Im Kern unterstützt "Card Corner" zwei zentrale Spielweisen: passives Fortschreiten (also laufen lassen und gelegentlich optimieren) oder aktives Feintuning (Builds gezielt justieren, Upgrades planen, Effizienz maximieren). Es gibt aber keine Timer, keinen Druck und keinen Rush – nur konstante Verbesserung. Mit jedem Level-Up winken dann neue Belohnungen wie etwa permanente Upgrades, Hand-Boni und Deck-Modifikationen. Und wer sogar bereit ist, einen Run zurückzusetzen, erhält Ascendium – eine Spezialwährung, mit der sich cross-ascension Upgrades freischalten lassen, welche künftige Runs dauerhaft stärken.

Eine spielbare Demo von "Card Corner" ist schon jetzt verfügbar. Zudem wird der Titel beim Steam Next Fest vom 23. Februar bis 2. März vertreten sein.

"Card Corner" erscheint am 9. März für den PC.*