Care Bears: To The Rescue auch für PlayStation & Xbox

Publisher Forever Entertainment und Entwickler Polygoat kündigen Umsetzungen von "Care Bears: To The Rescue" für PlayStation und Xbox an. Einen konkreten Releasetermin dafür gibt es auch schon.

Demnach ist "Care Bears: To The Rescue" ab 6. März auch für PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X erhältlich. Ein Trailer stimmt uns schon jetzt auf die Portierungen ein.

Bei "Care Bears: To The Rescue" handelt es sich um einen brandneuen Action-Plattformer im weltberühmten Glücksbärchis- Universum. Als Inspirationsquelle dafür dient auch die Zeichentrickserie "Glücksbärchis: Entdecke die Magie", aber Genrefans sollten hier generell auf ihre Kosten kommen.

"Care Bears: To The Rescue" erschien bereits am 24. Oktober 2024 für Switch und den PC.