Entwickler 34BigThings hat "Carmageddon: Rogue Shift" angeteasert. Wir haben alle Informationen, die bisher dazu bekannt sind, für euch zusammengestellt.

In der Beschreibung von "Carmageddon: Rogue Shift" sind einige Begriffe noch geschwärzt, aber die bereits sichtbaren (etwa "Combat-Racing Roguelite", "Zombies", "Day" oder "Skyline") lassen durchaus gewisse inhaltliche Rückschlüsse zu. Der zugehörige Teaser gibt sich 30 Sekunden lang auch eher mysteriös und gibt nur wenige Antworten.

Sonderlich lange müssen wir aber nicht spekulieren, denn die offizielle Präsentation von "Carmageddon: Rogue Shift" wurde bereits in Aussicht gestellt. So kann diese schon am 4. Dezember ab 13 Uhr auf den üblichen Kanälen verfolgt werden.

"Carmageddon: Rogue Shift" ist für den PC in Entwicklung.