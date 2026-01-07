Carmageddon: Rogue Shift: Flotter Trailer

Entwickler 34BigThings versorgt uns mit einem neuen Trailer zu "Carmageddon: Rogue Shift". Diesen solltet ihr euch keinesfalls entgehen lassen.

Hier werden uns nämlich fast eineinhalb Minuten lang teilweise kinoreife Szenen zu "Carmageddon: Rogue Shift" gezeigt. Flotte Sequenzen vom Gameplay bekommen wir ebenfalls. Insgesamt gewinnen wir dadurch einen guten Eindruck, was von dem kommenden Rennspiel zu erwarten ist.

"Carmageddon: Rogue Shift" war im vergangenen November angeteasert und dann im Dezember genauer vorgestellt worden. Unsere damalige Meldung dazu könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Carmageddon: Rogue Shift" erscheint Anfang dieses Jahres für PS5, Xbox Series X, Switch 2 und den PC.