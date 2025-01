Carmen Sandiego Reboot terminiert

Gameloft, HarperCollins Productions und Netflix Games haben das Reboot von "Carmen Sandiego" konkret terminiert. So müssen wir uns diesbezüglich noch bis März gedulden.

Demnach ist die Neuauflage von "Carmen Sandiego" ab 4. März für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch, iOS, Android und den PC erhältlich. Ein neuer Pre-Order Trailer begleitet die freudige Nachricht und stimmt uns gleichzeitig fast eineinhalb Minuten lang auf das Spiel ein.

Carmen Sandiego kehrt in einem neuen Spiel zurück, bei dem wir in die Rolle der legendären Diebin schlüpfen. Anstatt wie in früheren Versionen Carmen zu jagen, übernehmen wir selbst die Rolle der Meisterdiebin und nutzen etwa Hightech-Gadgets und Spionagefähigkeiten, um das hochkriminelle Syndikat VILE zu bekämpfen.

Das Reboot von "Carmen Sandiego" war im September 2024 angekündigt worden.