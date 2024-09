Reboot von Carmen Sandiego vorgestellt

Gameloft, HarperCollins Productions und Netflix Games haben ein Reboot von "Carmen Sandiego" angekündigt. Einen ersten Trailer dazu hatte man auch im Gepäck.

Hier werden wir etwas mehr als eine Minute lang auf das Reboot von "Carmen Sandiego" eingestimmt. Dabei zeigt man unter anderem die unterschiedlichen Facetten des Adventures.

Carmen Sandiego kehrt in einem neuen Spiel zurück, bei dem wir in die Rolle der legendären Diebin schlüpfen. Anstatt wie in früheren Versionen Carmen zu jagen, übernehmen wir selbst die Rolle der Meisterdiebin und nutzen etwa Hightech-Gadgets und Spionagefähigkeiten, um das hochkriminelle Syndikat VILE zu bekämpfen.

Das Reboot von "Carmen Sandiego" erscheint im ersten Quartal 2025 für iOS und Android. Weitere Plattformen folgen zu einem späteren Zeitpunkt.