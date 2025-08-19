Gewinnspiel: Carrera Hybrid

Gemeinsam mit Carrera verlosen wir zwei coole "Carrera Hybrid"-Fahrzeuge! Eines davon hier, das Zweite auf unserer Facebook-Seite.

Wo die Grenzen zwischen realer und virtueller Welt verschwimmen: "Carrera Hybrid" hebt das ferngesteuerte Rennspiele auf ein neues Niveau. Den gelben Porsche 911 GT3 R "Speed Yellow" gibt's im Gewinnspiel-Corner auf GAMES.CH den Porsche 911 GT3 R "Black Devil" auf unsere Social-Media Seite auf Facebook!

Der Porsche 911 GT3 R sticht mit seinem leuchtendem Gelb sofort ins Auge. Als Modell im Massstab 1:50 verkörpert dieser die leistungsstarke Dynamik der Porsche-Marke. Mit einer Ladezeit von 20 Minuten und einer Akkulaufzeit von ca. 30 Minuten verspricht der Speed Yellow viel Rennspass.

...und falls ihr euch nicht auf euer Glück verlassen wollt, könnt ihr die ferngesteuerten "Carrera Hybrid"-Fahrzeuge auch bei unserem Partner World of Games bestellen!