Mario-Day-Gewinnspiel mit Carrera

Gemeinsam mit Carrera verlosen wir zum "Mario-Day" am 10. März zwei coole Mario Kart Pipe Karts! Mitmachen ist wie üblich alles!

Die beiden coolen Mario Kart Pipe Karts könnt ihr hier gewinnen...

Produkt-Info gemäss Carrera

Die Startampel springt auf Grün, Motoren heulen auf und plötzlich wird es ernst. Mit den Carrera RC Mario Kart Pipe Karts rollen die beiden Rivalen Mario und Bowser an die Startlinie bis sie mit einer Maximalgeschwindigkeit von 9 km/h davonrasen. Dank der Originallizenz sehen der Held und der Bösewicht ihren Vorbildern aus den Videospielen zum Verwechseln ähnlich.

Mit dem einzigartigen Pipe Kart-Design mit fast 21 cm Länge und der Full Function Steuerung ist jedes Rennen ein intensives Erlebnis. Ob drinnen oder draussen – zeig, wer einen Platz auf dem Siegertreppchen verdient hat. Kleine und grosse Fans ab 6 Jahren messen sich in Duellen bis zu 30 Minuten gegen ihren Rivalen, bevor der 3.2 V 320 mAh LiFePo4 Akku eine Ladepause von circa 50 Minuten benötigt.