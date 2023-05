The Case of the Golden Idol auch für Switch

Für den PC ist "The Case of the Golden Idol" bereits seit dem 13. Oktober 2022 verfügbar. Nun wurde eine Portierung des Detektiv-Adventures für Switch vorgestellt.

Hier zeigt Publisher Playstack, dass "The Case of the Golden Idol" den Sprung auf Nintendos Hybridkonsole offenbar gut überstanden hat. Releasetermin ist bereits der 25. Mai,. also nächsten Donnerstag.

In "The Case of the Golden Idol" müssen wie das Geheimnis rund um zwölf Todesfälle lösen. Dazu dürfen wir völlig frei ermitteln und müssen unsere eigenen Rückschlüsse ziehen.