Cash Cleaner Simulator erscheint für PS5 und Xbox Series

Der bereits auf dem PC verfügbare "Cash Cleaner Simulator" soll im kommenden Jahr um die Plattformen PlayStation 5 und Xbox Series X/S erweitert werden. Konkret ist der Konsolen-Launch für den 12. Februar angedacht. Die von Mind Control Games entwickelte Simulation widmet sich satirisch dem heiklen Thema Geldwäsche und wird mithilfe der Publisher Forklift Interactive und Digital Pajamas veröffentlicht. Hier gibt es den brandneuen Trailer:

Über Cash Cleaner Simulator

"Cash Cleaner Simulator entführt dich ins Leben eines Kleinkriminellen mit einem ganz besonderen Talent: Wenn deine Unterweltkontakte aus schmutzigem Geld die reinsten Blüten machen wollen, rufen sie dich an.

Jede Lieferung ist anders. Das Geld kommt in Taschen, Kisten oder in Matratzen versteckt an. Deine Aufgabe ist, alles zu bergen, dich um Schmutz, Blut oder gefälschte Scheine zu kümmern und dich dann an die Arbeit zu machen. Deine Kunden erwarten Ergebnisse! Erledige deine Arbeit gut - egal wie - und ernte die Früchte deiner Arbeit.

In deiner Freizeit kannst du neue Werkzeuge bestellen, um deine Effizienz zu steigern oder deine Operation zu vergrössern. Oder kaufe nutzloses Zeug und mach es dir gemütlich in deiner Räuberhöhle!

Nimm Aufträge an, wann immer du gerade willst, und erweitere deine "Reinigungsdienste" auf Goldbarren, andere Währungen und vieles mehr. Erkunde dein Labor und entdecke Geheimnisse, die du mit blossen Augen gar nicht sehen kannst. Und vielleicht fragst du dich, wie du hierhergekommen bist … und warum du nicht mehr wegkannst?

GUTES, SAUBERES GELD

Benutze Waschmaschinen, Trockner, Zählmaschinen und andere Geräte, um schmutziges Geld zu waschen. Vergiss nicht, es nach dem Waschen zu zählen und an deine Auftraggeber zu schicken! Vielleicht nicht alles; dein Notgroschen vermehrt sich ja schliesslich nicht von selbst! Schliesse Aufträge ab, um deine Ausrüstung zu verbessern und neue Wege im Umgang mit dem Geld zu erschliessen!

NEUE NUMMER, WER IST DAS?

Dein Telefon ist deine Operationszentrale. Surfe im Darknet, um neue Jobs zu finden, bestelle nützliche (und weniger nützliche) Werkzeuge, mache Fotos und scanne deine Umgebung nach hilfreichen Tipps. Und schalte es auf stumm, wenn du arbeitest. Du willst ja schliesslich keine Ablenkungen!

DIE EINZIG WAHRE PISTOLE IST EINE GELDPISTOLE

Das Gefühl, reicht zu sein, ohne irgendwen dafür erschiessen zu müssen! Überlass die Gefahr den anderen; du bist hier, um dich zu entspannen und Geld zu waschen. Kann dir doch egal sein, wie es hierhergekommen ist. Manche malen sich die Welt rot, aber du malst sie grün! (Du weisst schon, grün wie frische, saubere Scheinchen!)

ERFORSCHE DEINE GEHEIMNISVOLLE BASIS

Dein Arbeitsplatz birgt viele Geheimnisse, also halte die Augen offen! Möglicherweise brauchst du Spezialwerkzeug wie eine UV-Lampe oder musst bis zum Einbruch der Dunkelheit warten. Die Wahrheit is jedenfalls irgendwo da draussen … und vielleicht findest du noch mehr Orte, an denen du dein Geld aufbewahren kannst!

WORK-LIFE-BALANCE

Alle müssen sich mal entspannen! Sogar die, die mit schmutzigem Geld arbeiten, das auf fragwürdige Weise erworben wurde! Verbrenne im übertragenen und buchstäblichen Sinne etwas Geld – mach es dir gemütlich, spiele Moneyball (das ist wie Basketball … ABER MIT BARGELD) und wirf zum Spass alles in einen Ofen!

FEATURES: