Publisher Raw Fury hat Multiplayer-Modi für "Cassette Beasts" in Aussicht gestellt. Sonderlich lange müssen wir auch gar nicht auf diese warten.

Demnach sind die Multiplayer-Modi für "Cassette Beasts" im Laufe des ersten Quartals 2024 verfügbar. Darin können unter anderem bis zu acht Spieler miteinander daddeln und Kassetten tauschen.

Bei "Cassette Beasts" handelt es sich um ein Open-World-Rollenspiel, in dem die Spieler Monster mit einem Walkman aufnehmen, um sie später in rundenbasierten Kämpfen einzusetzen. Zwei unterschiedliche Monsterformen können mit dem Fusionssystem des Spiels neu erstellt werden, wodurch frische Formen entstehen.

"Cassette Beasts" erschien am 26. April für en PC. Xbox One, Xbox Series X und Switch wurden am 25. Mai bedient.