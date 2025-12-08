Cassette Boy hat einen Erscheinungstermin

Die beiden Publisher Pocketpair und Forever Entertainment sowie der Entwickler Wonderland Kazakiri haben einen Releasetermin für "Cassette Boy" verkündet. Demnach müssen wir uns diesbezüglich noch bis Januar gedulden.

So wird "Cassette Boy" ab 15. Januar 2026 erhältlich sein. Als Plattformen werden PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch und der PC angegeben.

Ein neuer Release Date Trailer begleitet die freudige Nachricht. Dieser stimmt uns genau 37 Sekunden lang auf "Cassette Boy" ein. Dabei zeigt man hauptsächlich Gameplay-Sequenzen aus dem Action-Rollenspiel. Der Soundtrack lädt gleichzeitig zum Träumen ein.

Wer "Cassette Boy" bereits jetzt Antesten möchte, hat Glück. Ein spielbare Demo ist nämlich schon für den PC verfügbar.