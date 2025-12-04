Neues Studio kündigt Cast Outs an

Twisted Works ist ein von acht Gründungsmitgliedern ins Leben gerufene Studio, die sich im Sony Interactive Entertainments London Studio kennengelernt hatten. Nun kündigt das Studio sein Debüt-Titel "Cast Outs" an, welches sichtlich an das damalige gecancelte Spiel erinnert (siehe X-Post unten). Der Schauplatz ist ebenfalls in London angesiedelt, und zwar als eine mystische Fantasy-Version der britischen Hauptstadt. Zu einem noch festzulegenden Termin soll der Koop-Action-Titel letztendlich auf PlayStation 5, Xbox Series und PC erscheinen. Es folgt der Trailer:

Über Cast Outs

"Cast Outs bringt dir ein magisches Spektakel, bei dem Zaubersprüche auf die physische Action eines Brawlers und den schnellen Kick eines Shooters treffen. Stürz dich auf das ultimative urbane Schlachtfeld, auf dem du und deine Freunde unabhängig von eurem Können zusammenspielen könnt.

Es ist die ideale Mischung aus schnellem Spielspass und rasanter Action und somit das perfekte Koop-Erlebnis.

MAGIEKÄMPFE NEU ERDACHT

Spüre jeden Zauber wie einen Schlag, jeden Schuss wie einen Treffer. Auf diesem packenden Schlachtfeld hältst du deine Gegner mit Magie in Schach, während du den Unterschied ausmachst.

AUTHENTISCHES KOOP BRINGT GROSSE MACHT

Die wahre Magie entfaltet sich, wenn Zauber aufeinanderprallen. Entdecke und meistere die unzähligen Möglichkeiten, die Kräfte deiner Crew zu kombinieren. Allein bist du gefährlich. Gemeinsam? Seid ihr unaufhaltbar!

MUTIERE DEINE KRÄFTE

Jeder Run ist einzigartig. Rogue-lite-Mutatoren verändern Fähigkeiten, verstärken Kräfte, schalten neue Synergien frei und sorgen dafür, dass jeder Kampf unvorhersehbar bleibt.

EIN IKONISCHES LONDON WIRD ATTACKIERT

Kämpfe gegen eine Horde von Orks, Ogern, Zyklopen, Geistern, Drachen und mehr. London ist deine Arena und dein Zuhause – hol es dir zurück!

Helden mit verschiedenen Spielstilen & Synergien

Tausche Helden aus, um neue Spielstile und Synergien auszuprobieren. Experimentiere, verändere und entdecke bei jedem Spiel neue Teamstrategien.

Blockbuster-Action, gemacht für deine Zeit

20 Minuten oder die ganze Nacht – Cast Outs sorgt für schnelle, rasante Sessions ohne Grind, sofortigen Spass und endlos viele Gründe, dich sofort wieder in die Action zu stürzen.

Vielfältige Spielmöglichkeiten

Ob mit 2, 3 oder 4 Spielern – du kannst dich für die Rettung der Stadt einsetzen, indem du Kampfeinsätze, Eskortmissionen, Hordenmodus, Speedruns und Herausforderungen absolvierst.

Entwickelt für Synergie. Entwickelt für Freunde.

Entwickelt für die Geschichten, über die ihr euch noch lange nach euren Missionen unterhalten werdet."